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У Генштабі повідомили про призначення командувача Сил безпілотних систем ЗСУ

10 червня 2024 23:24
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ став Сухаревський
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський. Фото: Суспільне
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Полковника Вадима Сухаревського призначили на посаду командувача Сил безпілотних систем. Це рішення було затверджено наказом міністра оборони України 10 червня 2024 року.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у понеділок, 10 червня.

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Що відомо про Сухаревського

Вадим Сухаревський активно бере участь у війні з 2014 року. З лютого 2024 року він відповідає за керування безпілотними системами і впровадження дронів у військові операції.

У минулому Сухаревський обіймав посаду начальника штабу 35-ї бригади морської піхоти та командував 503-м батальйоном морської піхоти, а також служив у Десантних військах.

За видатні заслуги перед країною він був відзначений званням Герой України та нагороджений орденом "Золота Зірка". З лютого 2024 року він також виконує обов’язки заступника Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Допис Генштабу. Фото: скриншот
Допис Генштабу. Фото: скриншот

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про вдосконалення структури військового управління. Він наголосив, що війна не стоїть на заваді змін.

Ми також писали, що Кабінет Міністрів України підтримав створення окремого роду військ у Збройних силах України. Раніше створити Сили безпілотних систем запропонувало Міноборони спільно з Генштабом ЗСУ.

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