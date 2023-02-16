Для производства ракет россии нужны иностранные детали, — Генштаб ВСУ

В Генштабе рассказали, может ли россия самостоятельно производить ракеты
Российский военно-промышленный комплекс не способен выпускать ракеты без иностранных компонентов. Кремль не производит чипы и процессоры, необходимые для систем этого вида оружия.
Об этом рассказал представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ полковник Николай Данилюк.
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По словам Николая Данилюка, сейчас из-за санкций россия не может производить ракеты, ведь большинство компонентов москва импортировала из стран запада.
"Россия не может производить собственные ракеты, потому что им нечем заменить иностранные комплектующие. Они не производят чипы, процессоры, которые нужны в строительстве и разработке оптико-электронных систем и головок самонаведения крылатых ракет", — заявил представитель Генерального штаба ВСУ.
Вероятно именно поэтому россия так активно сотрудничает с Ираном, который кроме беспилотников поставляет в рф и ракеты.
Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны сообщали, что официальный Тегеран помимо оружия обеспечивает рф операторами дронов.
Так, аналитики ISW в своем материале ссылаются на недавнее заявление украинской разведки, обнародовавшее перехват, как два оператора беспилотников Shahed координировали цели "курдским диалектом с вкраплением слов фарси".