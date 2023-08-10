В Генштабе рассказали, чем оккупанты обстреливали Украину в течение дня

"Грады" стреляют на фронте. Фото: росСМИ

Начались 533 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. За день оккупанты нанесли три ракетных и 50 авиационных ударов, а также около 60 обстрелов с РСЗО.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Обстрелы оккупантов Украины

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Также в Генштабе добавили, что вероятность удара РФ по Украине остается высокой.

Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские защитники на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинский танк на фоне поля подсолнечников. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские защитники на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ночные обстрелы Украины

Напомним, что в Ровенской области ночью, 10 августа, раздались взрывы. В регионе была угроза атаки БпЛА.

Также мы сообщали, что раздавались взрывы ночью, 10 августа, в Киевской области. По официальной информации, работало ПВО.

Также мы сообщали, что в Черниговской области раздавались взрывы ночью, 10 августа. Перед этим предупреждали об угрозе БпЛА в регионе.