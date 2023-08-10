В Генштабе рассказали, чем оккупанты обстреливали Украину в течение дня
Начались 533 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. За день оккупанты нанесли три ракетных и 50 авиационных ударов, а также около 60 обстрелов с РСЗО.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Обстрелы оккупантов Украины
"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.
Также в Генштабе добавили, что вероятность удара РФ по Украине остается высокой.
Ночные обстрелы Украины
Напомним, что в Ровенской области ночью, 10 августа, раздались взрывы. В регионе была угроза атаки БпЛА.
Также мы сообщали, что раздавались взрывы ночью, 10 августа, в Киевской области. По официальной информации, работало ПВО.
Также мы сообщали, что в Черниговской области раздавались взрывы ночью, 10 августа. Перед этим предупреждали об угрозе БпЛА в регионе.