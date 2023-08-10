У Генштабі розповіли, чим окупанти обстрілювали Україну упродовж дня

"Гради" стріляють на фронті. Фото: росЗМІ

Розпочалась 533 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. За день окупанти завдали три ракетні та 50 авіаційних ударів, а також близько 60 обстрілів з РСЗВ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Обстріли окупантів України

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — йдеться в повідомленні.

Також у Генштабі додали, що ймовірність удару РФ по Україні залишається високою.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські захисники на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Український танк на тлі соняшникового поля. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські захисники на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нічні обстріли України

Нагадаємо, що в Рівненській області вночі, 10 серпня, пролунали вибухи. В регіоні триває загроза атаки БпЛА.

Також ми повідомляли, що лунають вибухи вночі, 10 серпня, у Київській області. За офіційною інформацією, працює ППО.

Також ми повідомляли, що в Чернігівській області лунають вибухи вночі, 10 серпня. Перед цим попереджали про загрозу БпЛА в регіоні.