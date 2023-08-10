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У Генштабі розповіли, чим окупанти обстрілювали Україну упродовж дня

10 серпня 2023 07:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Генштабі розповіли, чим окупанти обстрілювали Україну упродовж дня
"Гради" стріляють на фронті. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Розпочалась 533 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. За день окупанти завдали три ракетні та 50 авіаційних ударів, а також близько 60 обстрілів з РСЗВ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — йдеться в повідомленні.

Також у Генштабі додали, що ймовірність удару РФ по Україні залишається високою.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua
Українські захисники на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Український танк на тлі соняшникового поля. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Українські захисники на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нічні обстріли України

Нагадаємо, що в Рівненській області вночі, 10 серпня, пролунали вибухи. В регіоні триває загроза атаки БпЛА.

Також ми повідомляли, що лунають вибухи вночі, 10 серпня, у Київській області. За офіційною інформацією, працює ППО.

Також ми повідомляли, що в Чернігівській області лунають вибухи вночі, 10 серпня. Перед цим попереджали про загрозу БпЛА в регіоні.

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