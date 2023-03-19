В Генштабе рассказали, как россияне пытаются наступать на Угледар

Российские солдаты

Для пополнения сил под Угледаром командиры российских оккупантов отзывают подчиненных по лечению и реабилитации. Кроме того, военнослужащие ищут возможности во избежание отправки в район боевых действий.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Оккупанты усиливают свои войска ранеными

"Учитывая ситуацию, которая сложилась под Угледаром, военное российское руководство спешит направить усиление. С 13 марта, в 37-й отдельной мотострелковой бригаде 36-й армии Восточного ВО проводится боевое согласование подразделения "шторм", — говорится в сообщении.

Отмечается, что его готовят к отправке в Украину 24 марта.

"В бригаде значительный некомплект личного состава, поэтому командиры подразделений отзывают подчиненных по лечению и реабилитации. Военнослужащие жалуются на низкий уровень обеспечения", — рассказывают в Генштабе.

Кроме того, в оккупантов отмечается очень низкий уровень мотивации личного состава и большое количество попыток избегания отправки в район ведения боевых действий.

Напомним, недавно британская разведка сообщила, что Министерство обороны россии настойчиво стремится добиться успеха в Угледаре. После этого оно хочет конкурировать с достижениями ЧВК "Вагнер".

Однако российские войска терпят неудачи под Угледаром. Как рассказали в британской разведке, это связано с тем, что Украина начала использовать дистанционные противоброневые минные системы (RAAM).