В Генштабе рассказали, как россияне пытаются наступать на Угледар
Для пополнения сил под Угледаром командиры российских оккупантов отзывают подчиненных по лечению и реабилитации. Кроме того, военнослужащие ищут возможности во избежание отправки в район боевых действий.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
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"Учитывая ситуацию, которая сложилась под Угледаром, военное российское руководство спешит направить усиление. С 13 марта, в 37-й отдельной мотострелковой бригаде 36-й армии Восточного ВО проводится боевое согласование подразделения "шторм", — говорится в сообщении.
Отмечается, что его готовят к отправке в Украину 24 марта.
"В бригаде значительный некомплект личного состава, поэтому командиры подразделений отзывают подчиненных по лечению и реабилитации. Военнослужащие жалуются на низкий уровень обеспечения", — рассказывают в Генштабе.
Кроме того, в оккупантов отмечается очень низкий уровень мотивации личного состава и большое количество попыток избегания отправки в район ведения боевых действий.
Напомним, недавно британская разведка сообщила, что Министерство обороны россии настойчиво стремится добиться успеха в Угледаре. После этого оно хочет конкурировать с достижениями ЧВК "Вагнер".
Однако российские войска терпят неудачи под Угледаром. Как рассказали в британской разведке, это связано с тем, что Украина начала использовать дистанционные противоброневые минные системы (RAAM).