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В Генштабе рассказали, как россияне пытаются наступать на Угледар

19 марта 2023 08:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Российские солдаты
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Для пополнения сил под Угледаром командиры российских оккупантов отзывают подчиненных по лечению и реабилитации. Кроме того, военнослужащие ищут возможности во избежание отправки в район боевых действий.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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"Учитывая ситуацию, которая сложилась под Угледаром, военное российское руководство спешит направить усиление. С 13 марта, в 37-й отдельной мотострелковой бригаде 36-й армии Восточного ВО проводится боевое согласование подразделения "шторм", — говорится в сообщении.

Отмечается, что его готовят к отправке в Украину 24 марта.

"В бригаде значительный некомплект личного состава, поэтому командиры подразделений отзывают подчиненных по лечению и реабилитации. Военнослужащие жалуются на низкий уровень обеспечения", — рассказывают в Генштабе.

Кроме того, в оккупантов отмечается очень низкий уровень мотивации личного состава и большое количество попыток избегания отправки в район ведения боевых действий.

Напомним, недавно британская разведка сообщила, что Министерство обороны россии настойчиво стремится добиться успеха в Угледаре. После этого оно хочет конкурировать с достижениями ЧВК "Вагнер".

Однако российские войска терпят неудачи под Угледаром. Как рассказали в британской разведке, это связано с тем, что Украина начала использовать дистанционные противоброневые минные системы (RAAM).

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