Британська розвідка пояснила причину невдач російських військ під Вугледаром
Упродовж останніх декількох днів спроби росіян штурмувати Вугледар Донецької області майже напевно сповільнилися. Це сталося завдяки новій техніці бою, яку застосовують ЗСУ.
Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії.
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Чому війська рф зазнають невдач під Вугледаром
"За останній тиждень спроби росіян штурмувати місто Вугледар у Донецькій області майже напевно сповільнилися. Це сталося після повторних, надзвичайно дорогих невдалих атак протягом попередніх трьох місяців", — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у британській розвідці, одним із факторів великих втрат росії в цьому секторі стало успішне впровадження Україною дистанційних протиброньових мінних систем (RAAM).
RAAM — це спеціальний артилерійський снаряд, який розкидає протитанкові міни на відстань до 17 км від вогнища.
"Іноді Україна запускала міни позаду наступальних російських підрозділів, викликаючи хаос, коли російська техніка намагалася відійти", — йдеться у звіті.
У розвідці зазначили, що єдиний помітний нещодавній тактичний успіх росії був досягнутий на Бахмутському напрямку, де домінують сили найманців "Вагнера", які зараз ведуть публічну ворожнечу з Міноборони рф.
"Існує реалістична можливість того, що Міноборони росії було наполегливим у своєму прагненні досягти успіху у Вугледарі, частково тому, що воно хотіло, щоб його власний успіх конкурував із досягненнями "Вагнера", — зазначили у британському відомстві.
Нагадаємо, російські окупаційні війська ведуть активні обстріли Вугледара. У ніч проти 12 березня вони обстріляли місто забороненими боєприпасами.
Також ми писали, що окупанти хочуть відновити наступальні операції на Вугледар. Однак аналітики кажуть, що це не додасть загарбникам переваг.
Додамо, командування рф відправило на Вугледарський напрямок підрозділ бригади, який створювався для війни у Чечні.
Фото: Getty Image