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В Генштабе рассказали, как враг пытается затянуть на войну срочников из Крыма

2 апреля 2023 19:49
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Оккупанты хотят привлечь к участию в войне срочников в Крыму
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

На территории временно оккупированного Крыма для восполнения потерь российские захватчики усилили пропаганду среди солдат стоковой службы. Россияне уговаривают срочников перейти на контракт.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

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"Разъяснительная работа" среди срочников

В украинском Генштабе подчеркнули, что захватчики продолжают нести огромные потери.

"Для их пополнения, в воинских частях вооруженных сил россии, которые дислоцируются на временно оккупированной территории АР Крым, активно проводят мероприятия разъяснительной работы среди военнослужащих срочной службы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты рассказывают молодежи о необходимости подписания срочниками контрактов с минобороны россии и участия в боевых действиях на территории Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Красноперекопске, на севере оккупированной АР Крым, представители ФСБ россии начали процесс тотальной фильтрации. В ходе этого процесса проходят многочисленные допросы, избиения гражданского населения и т.д.

Также военный эксперт Дмитрий Снегирев ранее рассказал, что российские оккупационные власти в Крыму продолжают активные фортификационные работы вблизи админграниц с материковым югом Украины. При этом защитные оборонные инженерные сооружения враг возводит везде, где заблагорассудится, не считая даже целесообразности действий.

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