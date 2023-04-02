В Генштабе рассказали, как враг пытается затянуть на войну срочников из Крыма
На территории временно оккупированного Крыма для восполнения потерь российские захватчики усилили пропаганду среди солдат стоковой службы. Россияне уговаривают срочников перейти на контракт.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
"Разъяснительная работа" среди срочников
В украинском Генштабе подчеркнули, что захватчики продолжают нести огромные потери.
"Для их пополнения, в воинских частях вооруженных сил россии, которые дислоцируются на временно оккупированной территории АР Крым, активно проводят мероприятия разъяснительной работы среди военнослужащих срочной службы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты рассказывают молодежи о необходимости подписания срочниками контрактов с минобороны россии и участия в боевых действиях на территории Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что в Красноперекопске, на севере оккупированной АР Крым, представители ФСБ россии начали процесс тотальной фильтрации. В ходе этого процесса проходят многочисленные допросы, избиения гражданского населения и т.д.
Также военный эксперт Дмитрий Снегирев ранее рассказал, что российские оккупационные власти в Крыму продолжают активные фортификационные работы вблизи админграниц с материковым югом Украины. При этом защитные оборонные инженерные сооружения враг возводит везде, где заблагорассудится, не считая даже целесообразности действий.