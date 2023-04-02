У Генштабі розповіли, як ворог намагається затягнути на війну строковиків із Криму

Окупанти хочуть залучити до участі у війні строковиків у Криму

На території тимчасово окупованого Криму для поповнення втрат російські загарбники посилили пропаганду серед солдатів стокової служби. Росіяни вмовляють строковиків перейти на контракт.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

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"Роз'яснювальна робота" серед строковиків

В українському Генштабі підкреслили, що загарбники продовжують зазнавати величезних втрат.

"Задля їх поповнення, у військових частинах збройних сил рф, що дислокуються на тимчасово окупованій території АР Крим, активно проводять заходи роз'яснювальної роботи серед військовослужбовців строкової служби", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти розповідають молоді про необхідність підписання строковиками контрактів з міноборони рф та участі в бойових діях на території України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Красноперекопську, що на півночі окупованої АР Крим, представники ФСБ росії почали процес тотальної фільтрації. Під час цього процесу відбуваються численні допити, побиття цивільного населення тощо.

Також військовий експерт Дмитро Снєгирьов раніше розповів, що російська окупаційна влада в Криму продовжує активні фортифікаційні роботи поблизу адмінкордонів із материковим півднем України. При цьому захисні оборонні інженерні споруди ворог зводить скрізь, де заманеться, не враховуючи навіть доцільність дій.