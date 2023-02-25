Ситуация на фронте на 25 февраля — данные Генштаба ВСУ

В Генштабе рассказали, как за сутки "приземлили" вертолет рф и уничтожили четыре вражеских БпЛА
За минувшие сутки, 24 февраля, украинские бойцы уничтожили один вертолет рф Ми-24 и четыре вражеских БпЛА. К тому же Силы обороны нанесли более 20 прицельных ударов по позициям захватчиков.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
-
Вертолет, десяток танков и почти 700 захватчиков: в Генштабе рассказали о потерях окупантов
-
Нечем было похвастаться: в ISW рассказали, как кремль отмолчался о годовщине вторжения
-
Синоптики рассказали, в каких регионах сегодня будет солнечно, а где лучше взять зонтик
-
Россияне устроили принудительную мобилизацию среди чеченцев, — Генштаб ВСУ
-
Надвигается антициклон: какой будет погода в Одессе и области в субботу
-
Оккупанты для "восстановления" требуют у мариупольцев документы на квартиры, зная, что те сгорели
-
Малиновский — ценность для "Марселя": Тудор поделился мнением об игре украинца
-
Какой праздник отмечают 25 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день
-
Готовы к защите: Небытов рассказал о вероятности повторного наступления рф
-
На востоке Турции произошло новое землетрясение: что известно
Ситуация на фронте
Так, по информации Генерального штаба, основные усилия враг и дальше сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ отразили около 70 атак противника на указанных направлениях.
Кроме того, Силы обороны уничтожили один ударный вертолет Ми-24 и четыре вражеских беспилотника. Один типа "Орлан-10", еще один — "Зала" и два "Ланцета-3".
Также украинская авиация нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два удара по зенитно-ракетным комплексам на огневой позиции. Наши артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и три боеприпаса.
Напомним, недавно в Оперативном командовании "Юг" заявили, что мариупольское направление уже доступно для ВСУ. Примером этого является серия последних взрывов на складах оккупантов.