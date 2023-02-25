Ситуация на фронте на 25 февраля — данные Генштаба ВСУ

За сутки бойцы ВСУ отразили около 70 атак врага

За минувшие сутки, 24 февраля, украинские бойцы уничтожили один вертолет рф Ми-24 и четыре вражеских БпЛА. К тому же Силы обороны нанесли более 20 прицельных ударов по позициям захватчиков.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Ситуация на фронте

Так, по информации Генерального штаба, основные усилия враг и дальше сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ отразили около 70 атак противника на указанных направлениях.

Кроме того, Силы обороны уничтожили один ударный вертолет Ми-24 и четыре вражеских беспилотника. Один типа "Орлан-10", еще один — "Зала" и два "Ланцета-3".

Также украинская авиация нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два удара по зенитно-ракетным комплексам на огневой позиции. Наши артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и три боеприпаса.

Напомним, недавно в Оперативном командовании "Юг" заявили, что мариупольское направление уже доступно для ВСУ. Примером этого является серия последних взрывов на складах оккупантов.