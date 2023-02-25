Ситуація на фронті на 25 лютого — дані Генштабу ЗСУ

У Генштабі розповіли, як за добу "приземлили" гелікоптер рф та знищили чотири ворожі БпЛА
За минулу добу, 24 лютого, українські бійці знищили один гелікоптер рф Мі-24 та чотири ворожих БпЛА. До того ж Сили оборони завдали понад 20 прицільних ударів по позиціях загарбників.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
-
Футбол на війні: як команда Національної гвардії України "Південна Пальміра" підтримує усіх військових країни
-
Новий союзник рф: в ISW пояснили, чому "мирний план" Китаю так сподобався кремлю
-
Гелікоптер, десяток танків та майже 700 загарбників: у Генштабі розповіли про втрати окупантів
-
Не було чим похвалитися: в ISW розповіли, як кремль відмовчався про роковини вторгнення
-
Синоптики розповіли, у яких регіонах сьогодні буде сонячно, а де краще взяти парасольку
-
Росіяни влаштували примусову мобілізацію серед чеченців, — Генштаб ЗСУ
-
Насувається антициклон: якою буде погода в Одесі та області у суботу
-
Окупанти для "відбудови" вимагають у маріупольців документи на квартири, знаючи, що ті згоріли
-
Маліновський — цінність для "Марселя": Тудор поділився думкою про гру українця
-
Яке свято відзначають 25 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня
Ситуація на фронті
Так, за інформацією Генерального штабу, основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби ЗСУ відбили близько 70 атак противника на зазначених напрямках.
Окрім того, Сили оборони знищили один ударний гелікоптер Мі-24 та чотири ворожих безпілотники. Один типу "Орлан-10", ще один — "Зала" та два "Ланцет-3".
Також українська авіація завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два удари по зенітно-ракетних комплексах на вогневій позиції. Наші артилеристи і ракетники уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та три склади боєприпасів.
Нагадаємо, нещодавно в Оперативному командуванні "Південь" заявили, що маріупольський напрямок вже є досяжним для ЗСУ. Прикладом цього є серія останніх вибухів на складах окупантів.