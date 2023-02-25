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У Генштабі розповіли, як за добу "приземлили" гелікоптер рф та знищили чотири ворожі БпЛА

25 лютого 2023 07:49
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Ситуація на фронті на 25 лютого — дані Генштабу ЗСУ
За добу бійці ЗСУ відбили близько 70 атак ворога
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

За минулу добу, 24 лютого, українські бійці знищили один гелікоптер рф Мі-24 та чотири ворожих БпЛА. До того ж Сили оборони завдали понад 20 прицільних ударів по позиціях загарбників.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Ситуація на фронті

Так, за інформацією Генерального штабу, основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби ЗСУ відбили близько 70 атак противника на зазначених напрямках.

Окрім того, Сили оборони знищили один ударний гелікоптер Мі-24 та чотири ворожих безпілотники. Один типу "Орлан-10", ще один — "Зала" та два "Ланцет-3".

Також українська авіація завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два удари по зенітно-ракетних комплексах на вогневій позиції. Наші артилеристи і ракетники уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та три склади боєприпасів.

Нагадаємо, нещодавно в Оперативному командуванні "Південь" заявили, що маріупольський напрямок вже є досяжним для ЗСУ. Прикладом цього є серія останніх вибухів на складах окупантів.

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