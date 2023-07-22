В Генштабе рассказали, каких успехов добились ВСУ в ликвидации оккупантов за сутки
Сегодня, 22 июля, ночью РФ снова ударила по Украине. Также в течение суток произошло 40 боевых столкновений на передовой, однако ВСУ продолжают контрнаступать, за день нанеся 14 ударов по оккупантам, а также по их ЗРК.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Вражеский обстрел Украины
"За прошедшие сутки противник нанес 16 ракетных, более 20 авиационных ударов и совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в сообщении.
В Генштабе рассказали, что в результате российских атак есть жертвы и пострадавшие, а также повреждения гражданской инфраструктуры, в частности пункты хранения зерна на юге Украины. Разрушениям подверглись 70 жилых домов.
Отмечается также, что вероятность повторных вражеских ударов по Украине остается очень высокой.
Успехи ВСУ на передовой
Так, российские оккупанты пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, что им никак не удается.
"В подразделениях мотострелкового полка оккупантов, который участвует в боевых действиях в районе Первомайского Луганской области, у российских военнослужащих низкий уровень морально-психологического состояния", — сообщает Генштаб.
Отмечается, что у российских военных большие потери и они страдают от недостаточного количества боеприпасов и живой силы, что очень влияет на их психологическое состояние. Также растет количество желающих прибегнуть к дезертирству.
Кроме того, за сутки ВСУ нанесли 14 ударов по оккупантам и три по их ЗРК. Также украинские защитники уничтожили 11 разведывательных беспилотников.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 5 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага", — подытожили в учреждении.
Больше о контрнаступлении ВСУ
Напомним, что украинские войска успешно наступают на трех направлениях южного фронта. Кроме того, продолжаются тяжелые бои у Бахмута.
Также мы писали, что в Украине продолжается контрнаступление. Разведывательные данные США свидетельствуют, что у ВСУ есть все шансы на успешное завершение наступательной операции.
Добавим, что в Украине уже второй год продолжается полномасштабная война, которую развязала Россия против нашего государства. Сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.
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