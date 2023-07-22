В Генштабе рассказали, каких успехов добились ВСУ в ликвидации оккупантов за сутки

Украинский военный готовится к стрельбе из "Града" на передовой. Фото: REUTERS / Sofiia Gatilova

Сегодня, 22 июля, ночью РФ снова ударила по Украине. Также в течение суток произошло 40 боевых столкновений на передовой, однако ВСУ продолжают контрнаступать, за день нанеся 14 ударов по оккупантам, а также по их ЗРК.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Вражеский обстрел Украины

"За прошедшие сутки противник нанес 16 ракетных, более 20 авиационных ударов и совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что в результате российских атак есть жертвы и пострадавшие, а также повреждения гражданской инфраструктуры, в частности пункты хранения зерна на юге Украины. Разрушениям подверглись 70 жилых домов.

Отмечается также, что вероятность повторных вражеских ударов по Украине остается очень высокой.

Украинский военный вертолет на передовой. Фото: Генштаб ВСУ

Успехи ВСУ на передовой

Так, российские оккупанты пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, что им никак не удается.

"В подразделениях мотострелкового полка оккупантов, который участвует в боевых действиях в районе Первомайского Луганской области, у российских военнослужащих низкий уровень морально-психологического состояния", — сообщает Генштаб.

Отмечается, что у российских военных большие потери и они страдают от недостаточного количества боеприпасов и живой силы, что очень влияет на их психологическое состояние. Также растет количество желающих прибегнуть к дезертирству.

Украинские защитники на передовой. Фото: Генштаб ВСУ

Кроме того, за сутки ВСУ нанесли 14 ударов по оккупантам и три по их ЗРК. Также украинские защитники уничтожили 11 разведывательных беспилотников.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 5 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага", — подытожили в учреждении.

Украинские защитники на передовой. Фото: Генштаб ВСУ

Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Больше о контрнаступлении ВСУ

Напомним, что украинские войска успешно наступают на трех направлениях южного фронта. Кроме того, продолжаются тяжелые бои у Бахмута.

Также мы писали, что в Украине продолжается контрнаступление. Разведывательные данные США свидетельствуют, что у ВСУ есть все шансы на успешное завершение наступательной операции.

Добавим, что в Украине уже второй год продолжается полномасштабная война, которую развязала Россия против нашего государства. Сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

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