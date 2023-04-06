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В Генштабе рассказали, какие потери нанесли ВСУ оккупантам

6 апреля 2023 07:27
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Украинская авиация нанесла 17 ударов по оккупантам
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В течение суток, 5 апреля, украинские военные уничтожили личный состав и технику оккупантов. Также ВСУ отразили десятки вражеских атак.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники кафиров", — говорится в сообщении.

В то же время, наши защитники уничтожили российский вертолет Ка-52 и два БпЛА типа "Орлан" и Supercam. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, три состава боеприпасов, три позиции средств противовоздушной обороны и четыре радиоэлектронной станции борьбы противника.

Где наступает враг

Также отмечается, что оккупационные войска продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки было отбито более 60 атак врага. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Напомним, недавно ВСУ уничтожили значительную часть 10-го танкового полка россии. Также в районе Авдеевки российские оккупационные войска потеряли множество танков. Причиной потерь есть тактические ошибки при фронтальных атаках.

Фото: ВСУ

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