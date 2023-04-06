В Генштабе рассказали, какие потери нанесли ВСУ оккупантам
В течение суток, 5 апреля, украинские военные уничтожили личный состав и технику оккупантов. Также ВСУ отразили десятки вражеских атак.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Какие потери понесли оккупанты
"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники кафиров", — говорится в сообщении.
В то же время, наши защитники уничтожили российский вертолет Ка-52 и два БпЛА типа "Орлан" и Supercam. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, три состава боеприпасов, три позиции средств противовоздушной обороны и четыре радиоэлектронной станции борьбы противника.
Где наступает враг
Также отмечается, что оккупационные войска продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки было отбито более 60 атак врага. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
Напомним, недавно ВСУ уничтожили значительную часть 10-го танкового полка россии. Также в районе Авдеевки российские оккупационные войска потеряли множество танков. Причиной потерь есть тактические ошибки при фронтальных атаках.
Фото: ВСУ