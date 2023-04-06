У Генштабі розповіли, яких втрат завдали ЗСУ окупантам

Українська авіація завдала 17 ударів по окупантах

Упродовж доби, 5 квітня, українські військові знищили особовий склад і техніку окупантів. Також ЗСУ відбили десятки ворожих атак.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Яких втрат зазнали окупанти

"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів", — йдеться у повідомленні.

Водночас наші захисники знищили російський вертоліт Ка-52 та два БпЛА типу "Орлан" і Supercam. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, три склади боєприпасів, три позиції засобів протиповітряної оборони та чотири станції радіоелектронної боротьби противника.

Де наступає ворог

Також зазначається, що окупаційні війська продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби було відбито більш як 60 атак ворога. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ знищили значну частину 10-го танкового полку рф. Також в районі Авдіївки російські окупаційні війська втратили велику кількість танків. Причиною втрат є тактичні помилки при фронтальних атаках.

Фото: ЗСУ