В Генштабе рассказали, на каких участках фронта ВСУ имеют успехи

Украинский военный на фронте. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Украинская армия имеет частичный успех на южном фронте и в районе Бахмута. В других направлениях Силы обороны отражают атаки российских оккупантов.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

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Южное направление

По словам Андрея Ковалева, украинские войска имеют частичный успех в нескольких направлениях южного фронта.

Речь идет о следующих участках:

Новоданиловка — Широкая Балка;

Малая Токмачка — Новопокровка.

"Украинские защитники [...] закрепляются на достигнутых рубежах. Враг оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск", — подчеркнул спикер Генштаба.

Он также добавил, что россияне вынуждены использовать в этих направлениях свои резервы.

Война под Бахмутом

В этом направлении украинские войска продолжают наступать на южном и северном флангах вокруг города Бахмут.

На юге от Бахмута Силы обороны Украины имели частичный успех, отразили у врага новые рубежи и закрепляются на этих позициях.

Оборона ВСУ

В других направлениях украинские защитники продолжают держать оборону.

Россияне в течение суток на этих четырех направлениях — Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском — совершили около 35 атак.

Все попытки наступления россиян Силы обороны Украины были успешно отражены.

Генштаб о свежих успехах ВСУ на фронте

Напомним, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил о сценарии, по которому россияне сами могут покинуть Бахмут. Это станет возможным посредством артиллерийских ударов.