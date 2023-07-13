В Генштабе рассказали, на каких участках фронта ВСУ имеют успехи
Украинская армия имеет частичный успех на южном фронте и в районе Бахмута. В других направлениях Силы обороны отражают атаки российских оккупантов.
Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.
Южное направление
По словам Андрея Ковалева, украинские войска имеют частичный успех в нескольких направлениях южного фронта.
Речь идет о следующих участках:
- Новоданиловка — Широкая Балка;
- Малая Токмачка — Новопокровка.
"Украинские защитники [...] закрепляются на достигнутых рубежах. Враг оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск", — подчеркнул спикер Генштаба.
Он также добавил, что россияне вынуждены использовать в этих направлениях свои резервы.
Война под Бахмутом
В этом направлении украинские войска продолжают наступать на южном и северном флангах вокруг города Бахмут.
На юге от Бахмута Силы обороны Украины имели частичный успех, отразили у врага новые рубежи и закрепляются на этих позициях.
Оборона ВСУ
В других направлениях украинские защитники продолжают держать оборону.
Россияне в течение суток на этих четырех направлениях — Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском — совершили около 35 атак.
Все попытки наступления россиян Силы обороны Украины были успешно отражены.
Напомним, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил о сценарии, по которому россияне сами могут покинуть Бахмут. Это станет возможным посредством артиллерийских ударов.