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Череватий розповів, чи можуть росіяни самі покинути Бахмут

11 липня 2023 23:42
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни самі можуть покинути Бахмут: Череватий назвав умову
Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У ЗСУ припускають сценарій, за якого росіяни самі можуть покинути Бахмут. Це стане можливим за допомогою артилерійських ударів.

Про це повідомив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону

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Відповідаючи на питання, чи можуть російські окупанти покинути місто Бахмут під вогнем артилерії, Череватий відповів, що такий сценарій "цілком імовірний". 

"Він цілком імовірний. Зараз робиться дуже багато бойової роботи, щоб він став ще вірогіднішим", — зазначив Череватий.

І додав, що ЗСУ героїчно ведуть боротьбу проти російських загарбників навіть попри те, що іноді програють росіянам за кількістю артилерійських снарядів. 

"Тільки наша навченість, мотивованість і неймовірна кмітливість дозволяють постійно рухатися вперед у помірному темпі, але з великим збереженням особового складу, що для нас найбільш цінне", — наголосив речник. 

Нагадаємо, раніше Череватий заявив, що Сили оборони витісняють окупантів на флангах навколо Бахмута.

Додамо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав роботу 22-ї Окремої механізованої бригади. Їхня аеророзвідка виявила військових РФ, яких було ліквідовано.

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