Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб

На данный момент уже четыреста пятьдесят четвертый день продолжается обширная военная агрессия со стороны Российской Федерации против Украины. За прошедшие сутки ВСУ удачно нанесли несколько ударов по позициям россиян.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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За последние 24 часа авиационные подразделения Оборонительных Сил выполнили 14 налетов, целью которых стали объекты сосредоточения российских военнослужащих и бронетехники. В числе основных целей были также и три противовоздушно-ракетных комплекса.

В указанный период времени, силами наших оборонительных структур, было успешно уничтожено четыре беспилотных ударных летательных аппарата противника Shahed.

Огневую мощь подразделений ракетных войск и артиллерии наши силы обороны направили на три пункта управления противника. Кроме того, были подавлены четыре зоны, где было замечено большое скопление вражеского вооружения и боевых машин.

Дополнительно, был уничтожен один арсенал боеприпасов противника. Две артиллерийских группировки противника на позициях обстрела, а также еще три ключевые цели были успешно поражены.

Напомним, что рейд бронегруппы легиона "Свобода России" через государственную границу в Белгородскую область Российской Федерации является тактическим успехом. Он также нанес невероятные имиджевые потери диктатору Владимиру Путину и России в целом.

Также мы писали, что украинские войска ведут бой против российских оккупационных подразделений в Бахмуте. На флангах Силы обороны преуспевают.