У Генштабі розповіли, по яких позиціях росіян вдарили ЗСУ

Збройні сили України Фото: Генштаб

Наразі вже чотириста п'ятдесят четвертий день триває велика військова агресія з боку Російської Федерації проти України. Минулої доби ЗСУ вдало завдали кілька ударів по позиціях росіян.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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За останні 24 години авіаційні підрозділи Оборонних Сил виконали 14 нальотів, метою яких стали об'єкти зосередження російських військовослужбовців та бронетехніки. Серед основних цілей були також і три протиповітряно-ракетні комплекси.

У вказаний період часу, силами наших оборонних структур, було успішно знищено чотири безпілотні ударні літальні апарати противника Shahed.

Вогневу міць підрозділів ракетних військ та артилерії наші сили оборони направили на три пункти управління супротивника. Крім того, було придушено чотири зони, де було помічено велике скупчення ворожого озброєння та бойових машин.

Додатково було знищено один арсенал боєприпасів противника. Два артилерійські угруповання противника на позиціях обстрілу, а також ще три ключові цілі були успішно вражені.

Нагадаємо, що рейд бронегрупи легіону "Свобода Росії" через державний кордон до Білгородської області Російської Федерації є тактичним успіхом. Він також завдав неймовірних іміджевих втрат диктатору Володимиру Путіну та Росії в цілому.

Також ми писали, що українські війська ведуть бій проти російських окупаційних підрозділів у Бахмуті. На флангах Сили оборони процвітають.