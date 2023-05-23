Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Генштабі розповіли, по яких позиціях росіян вдарили ЗСУ arrow

У Генштабі розповіли, по яких позиціях росіян вдарили ЗСУ

23 травня 2023 19:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Генштабі розповіли, по яких позиціях росіян вдарили ЗСУ
Збройні сили України Фото: Генштаб
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Наразі вже чотириста п'ятдесят четвертий день триває велика військова агресія з боку Російської Федерації проти України. Минулої доби ЗСУ вдало завдали кілька ударів по позиціях росіян.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

ЗСУ завдають удару по окупантах

За останні 24 години авіаційні підрозділи Оборонних Сил виконали 14 нальотів, метою яких стали об'єкти зосередження російських військовослужбовців та бронетехніки. Серед основних цілей були також і три протиповітряно-ракетні комплекси.

У вказаний період часу, силами наших оборонних структур, було успішно знищено чотири безпілотні ударні літальні апарати противника Shahed.

Вогневу міць підрозділів ракетних військ та артилерії наші сили оборони направили на три пункти управління супротивника. Крім того, було придушено чотири зони, де було помічено велике скупчення ворожого озброєння та бойових машин.

Додатково було знищено один арсенал боєприпасів противника. Два артилерійські угруповання противника на позиціях обстрілу, а також ще три ключові цілі були успішно вражені.

Нагадаємо, що рейд бронегрупи легіону "Свобода Росії" через державний кордон до Білгородської області Російської Федерації є тактичним успіхом. Він також завдав неймовірних іміджевих втрат диктатору Володимиру Путіну та Росії в цілому.

Також ми писали, що українські війська ведуть бій проти російських окупаційних підрозділів у Бахмуті. На флангах Сили оборони процвітають.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

23:20Пілот Karaya розповів, чому в РФ сталося масове падіння авіації

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB