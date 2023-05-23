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Сырский показал, как ВСУ воюют в Бахмуте

23 мая 2023 13:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Сырский показал, как ВСУ воюют в Бахмуте
Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Фото: Telegram-канал Military Media Center
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинские войска ведут бой против российских оккупационных подразделений в Бахмуте. На флангах Силы обороны преуспевают.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский на своем Telegram-канале.

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Успехи на Бахмутском направлении

Генерал-полковник Александр Сырский заявил, что битва у Бахмута продолжается.

Вооруженные силы Украины держат оборону в городе, а на флангах имеют определенные успехи.

Видео из Бахмута.

Генерал-полковник Сырский обнародовал видеоработы военнослужащих подразделения SIGNUM.

Бойцы подразделения уничтожают российских окупантов в районе бахмутских многоэтажек.

Напомним, вчера, 22 мая, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинским бойцам удалось продвинуться под Бахмутом. За 24 часа они смогли продвинуться на расстояние от 200 до 400 метров.

Добавим, что Сергей Череватый отметил также очень важным, ключевым моментом Бахмутской обороны является уничтожение ПВК "Вагнер", самой боеспособной части оккупационных войск.

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