Полковник ВСУ оценил прорыв через госграницу

Боец легиона "Свобода России". Фото: соцсети

Рейд бронегруппы легиона "Свобода России" через государственную границу в Белгородскую область Российской Федерации является тактическим успехом. Он также нанес невероятные имиджевые потери диктатору Владимиру Путину и России в целом.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

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Петр Черник

"Этим рейдом полностью развеян миф, что территория Российской Федерации неприкосновенна", — сказал Черник.

Кроме того, добавил он, этой атакой дана огромная оплеуха лично Путину.

"Он, как гарант неприкосновенности государственных границ, испытает чрезвычайную ревизию. И не столько в глазах рядовых граждан — там пропаганда все исправит, как в глазах элит. И этот рейд колоссально обострил конфликт между "башнями" Кремля", — констатировал военный.

По словам Черника, следует напомнить, что за охрану границ отвечает "башня" Патрушева-Бортникова (первый является секретарем российского Совбеза, второй — директором ФСБ. — Ред.).

Ну и, наконец, заметил военный эксперт, наши союзники пришли к выводу, что на территории Российской Федерации можно воевать и можно туда переносить боевые действия.

Что произошло в приграничье России

В Белгородской области в понедельник, 22 мая, снова раздались взрывы. Местные соцсети заявляют о том, что украинские танки якобы пересекли границу. На видео, распространенном легионом "Свобода России", "российским добровольческим корпусом", местными соцсетями, были показаны дорожные знаки, указывающие на приближение к таким российским населенным пунктам, как Любимовка, Безлюдовка и Чуровичи.

По состоянию на утро 23 мая губернатор

Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил на своем Telegram-канале, что на территории Белгородской области продолжаются боевые действия между путинскими силовиками и повстанцами. Есть раненые среди мирного населения, пожилая женщина скончалась во время эвакуации.