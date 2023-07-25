В Генштабе рассказали подробности вражеских ударов по Украине в течение суток
Ночью, 25 июля, российские оккупанты нанесли удар по Украине беспилотниками типа "Shahed". К тому же враг нанес один ракетный удар и несколько десятков авиационных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Вражеский обстрел Украины
"За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 72 авиационных удара, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в сообщении.
Отмечается, что есть жертвы и повреждения жилых домов и портовой инфраструктуры. В частности, пункты хранения зерна на юге Украины.
В Генштабе добавили, что вероятность вражеского удара по Украине остается высокой.
Напомним, что ночью, 25 июля, враг атаковал Киев ударными БПЛА типа "Shahed". Все цели уничтожены силами ПВО.
Также мы писали, что в Житомирской области прогремели взрывы ночью, 25 июля. Предварительно в регионе сработало ПВО.
Добавим, что прогремели взрывы в Херсоне в ночь на 25 июля. В настоящее время в области не объявлена воздушная тревога.