В Генштабе рассказали подробности вражеских ударов по Украине в течение суток

"Град" стреляет. Фото: google.com

Ночью, 25 июля, российские оккупанты нанесли удар по Украине беспилотниками типа "Shahed". К тому же враг нанес один ракетный удар и несколько десятков авиационных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Вражеский обстрел Украины

"За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 72 авиационных удара, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что есть жертвы и повреждения жилых домов и портовой инфраструктуры. В частности, пункты хранения зерна на юге Украины.

В Генштабе добавили, что вероятность вражеского удара по Украине остается высокой.

Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Человеку оказывают помощь. Фото: Генштаб ВСУ

Украинский защитник на передовой. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что ночью, 25 июля, враг атаковал Киев ударными БПЛА типа "Shahed". Все цели уничтожены силами ПВО.

Также мы писали, что в Житомирской области прогремели взрывы ночью, 25 июля. Предварительно в регионе сработало ПВО.

Добавим, что прогремели взрывы в Херсоне в ночь на 25 июля. В настоящее время в области не объявлена воздушная тревога.