В Генштабе рассказали о количестве массированных ударов по Украине за прошедшие сутки

Оккупанты запускают ракеты. Фото: российские СМИ

За прошедшие сутки оккупанты дважды массированно ударили по территории Украины. В целом противник нанес 62 авиационных удара и совершил 54 обстрела из РСЗО.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Количество уничтоженных целей

Отмечается, что за прошедшие сутки РФ нанесла два массированных ракетно-авиационных удара по территории Украины. Вчера ночью противник применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БПЛА "Shahed-136/131".

Силы и средства воздушных командований совместно с ПВО других составляющих сил обороны Украины уничтожили 36 из 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 30 из 38 ударных БпЛА "Shahed".

Последствия удара по Киеву

Также в Генштабе отметили, что вчера днем противник применил ракеты комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры Киева.

Силами и средствами Воздушных сил Вооруженных Сил Украины 11 из 11 ракет были уничтожены.

Удары по Украине за прошедшие сутки

"В целом за прошедшие сутки противник нанес 62 авиационных удара и произвел 54 обстрела из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая инфраструктура", — говорится в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Напомним, что сегодняшнюю атаку на Киев враг совершил исключительно беспилотниками типа "Shahed". Нападение было массировано, по разным направлениям, в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась около 3 часов.