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В Генштабе рассказали о ночных ударах россиян по Украине

15 мая 2023 06:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Генштабе рассказали о ночных ударах россиян по Украине
Ракета взлетает. Фото: российские СМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 15 мая, оккупанты в очередной раз атаковали Украину шахедами. За прошедшие сутки враг нанес 11 ударов, в том числе по Харькову.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Информация о последствиях атаки шахедами уточняется.

"За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных ударов, в частности, по городам Харьков, Константиновка и поселку Золочев. Кроме того, нанес 41 авиационный удар и совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в сообщении. 

Отмечается, что пострадавшие, разрушенные и поврежденные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Генштаб предупреждает о высокой вероятности нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины.

Напомним, что временно оккупированный Крым претерпел сильные изменения от рук россиян. Так, захватчики превратили полуостров за время оккупации из прекрасного курортного региона в военную базу.

Также мы писали, что из-за россиян страдают и животные. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что вымирание дельфинов у Мариуполя на берегу Азовского моря набирает обороты. Экология ухудшается в связи с действиями российских оккупантов.

Добавим, что сегодня ночью, 15 мая, по Украине снова ширилась тревога. "Покраснели" Харьковская, Полтавская, Николаевская и Днепропетровская области, а также и другие.

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