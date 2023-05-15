В Генштабе рассказали о ночных ударах россиян по Украине

Ракета взлетает. Фото: российские СМИ

Ночью, 15 мая, оккупанты в очередной раз атаковали Украину шахедами. За прошедшие сутки враг нанес 11 ударов, в том числе по Харькову.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также:

Подробности

Информация о последствиях атаки шахедами уточняется.

"За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных ударов, в частности, по городам Харьков, Константиновка и поселку Золочев. Кроме того, нанес 41 авиационный удар и совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие, разрушенные и поврежденные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Генштаб предупреждает о высокой вероятности нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины.

Напомним, что временно оккупированный Крым претерпел сильные изменения от рук россиян. Так, захватчики превратили полуостров за время оккупации из прекрасного курортного региона в военную базу.

Также мы писали, что из-за россиян страдают и животные. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что вымирание дельфинов у Мариуполя на берегу Азовского моря набирает обороты. Экология ухудшается в связи с действиями российских оккупантов.

Добавим, что сегодня ночью, 15 мая, по Украине снова ширилась тревога. "Покраснели" Харьковская, Полтавская, Николаевская и Днепропетровская области, а также и другие.