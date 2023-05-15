У Генштабі розповіли про нічні удари росіян по Україні

Ракета злітає. Фото: російські ЗМІ

Вночі, 15 травня, окупанти вкотре атакували Україну шахедами. Упродовж минулої доби ворог завдав 11 ударів, зокрема по Харкову.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Інформація щодо наслідків атаки шахедами наразі уточнюється.

"Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних ударів, зокрема, по містах Харків, Костянтинівка та селищу Золочів. Крім того, завдав 41 авіаційного удару та здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що є постраждалі, зруйновані та пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Генштаб попереджає про високу ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по території України.

Нагадаємо, що тимчасово окупований Крим зазнав сильних змін від рук росіян. Так, загарбники перетворили півострів за час окупації з прекрасного курортного регіону на військову базу.

Також ми писали, що через росіян страждають і тварини. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що вимирання дельфінів біля Маріуполя на березі Азовського моря набирає обертів. Екологія погіршується у зв'язку з діями російських окупантів.

Додамо, що сьогодні вночі, 15 травня, Україною знову ширилася тривога. "Почервоніли" Харківська, Полтавська, Миколаївська та Дніпропетровська області, а упродовж ночі також і інші.