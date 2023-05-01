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В Генштабе рассказали о новых ударах ВСУ по позициям оккупантов

1 мая 2023 19:22
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Генштабе рассказали о новых ударах ВСУ по позициям оккупантов
Украинские защитники в зоне боевых действий. Фото: Генштаб ВСУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Российские войска продолжают беспощадно избивать по украинской территории. Наши защитники крепко держат оборону и мужественно защищают Украину.

Генштаб сообщает о новых успехах ВСУ по позициям российских военных на своей странице в Facebook.

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Авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов и 1 состав горюче-смазочных материалов врага, говорят в Генеральном штабе.

Также поразили и пункт управления окупантов. Нашими защитниками успешно уничтожены 15 вражеских крылатых ракет типа Х-101 и Х-555.

В течение суток противник нанес 19 ракетных ударов, 13 авиационных ударов и совершил 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть погибшие и раненые из числа гражданского населения, в том числе и дети. Разрушены и повреждены жилые многоэтажки, частные жилые дома, школы, больницы, детские сады и другая гражданская инфраструктура, сообщают в Генштабе.

"Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – в течение суток было отражено более 30 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно держат оборону" , — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что силы обороны за сутки уничтожили около полутысячи оккупантов.

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