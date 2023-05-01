У Генштабі розповіли про нові удари ЗСУ по позиціях окупантів

Українські захисники у зоні бойових дій. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжують нещадно бити по українській території. Наші захисники міцно тримають оборону та мужньо захищають Україну.

Генштаб повідомляє про нові успіхи ЗСУ по позиціях російських військових на своїй сторінці у Facebook.

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Авіація Сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 1 склад пально-мастильних матеріалів ворога, кажуть у Генеральному штабі.

Також уразили і пункт управління окупантів. Нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555.

Протягом доби противник завдав 19 ракетних ударів, 13 авіаційних ударів та здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені з числа цивільного населення, серед них і діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та інша цивільна інфраструктура, повідомляють у Генштабі.

"Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби було відбито понад 30 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сили оборони за добу знищили майже пів тисячі окупантів.