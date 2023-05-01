Окупанти намагаються поповнити втрати в живій силі ув'язненими росіянами, завербованих ПВК "Вагнер"

Російські окупанти з ПВК "Вагнер". Фото: росЗМІ

Російські окупанти й надалі намагаються поповняти свої втрати в живій силі. Вони залучають на війну все більше ув'язнених росіян, завербованих ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"Нещодавно відзначено прибуття близько 400 таких осіб, завербованих ПВК "Вагнер", до одного із польових таборів окупантів у Бердянському районі Запорізької області", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що подібне поповнення в живій силі окупантів очікується також в районі Луганська. Відомо про заплановану підготовку на одному із полігонів поблизу міста до 200 засуджених росіян. Загалом підготовка буде тривати декілька тижнів.

Особовому складу комендантської роти РФ, який буде забезпечувати охорону ув'язнених, віддано наказ про відкриття вогню на ураження при будь-яких спробах до втечі чи непокорі.

Нагадаємо, російська приватна військова компанія "Вагнер" зазнала величезних втрат. "Вагнерівцям" немає ким воювати, а трупи своїх убитих колег вони не забирають з поля бою.

Також ми писали, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про те, що його група скоро зникне через нестачу найманців. Пригожин зазначив, що "Вагнер" дійшов кінця свого існування і незабаром піде в історію.

Додамо, група депутатів британського парламенту закликає оголосити ПВК "Вагнера" терористичною організацією у зв'язку з деструктивною роллю, яку вона веде у Судані.