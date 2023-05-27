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В Генштабе рассказали о новых случаях массового побега россиян с поля боя

27 мая 2023 08:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Генштабе рассказали о новых случаях массового побега россиян с поля боя
Российские оккупанты в Украине. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В российских оккупационных войсках все чаще встречаются случаи нарушения дисциплины и дезертирства. Так, из рядов оккупационной армии 25 мая бежали около 20 заключенных.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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"В российских оккупационных войсках все чаще отмечаются случаи невыполнения приказов командиров и дезертирства", — говорится в сообщении.

Так, 25 мая, около 20 бывших заключенных, недавно прошедших ускоренную подготовку и прибывших для усиления подразделения, расположенного в районе населенного пункта Сватово, угнали автомобиль КамАЗ и выбыли в неизвестном направлении. В настоящее время место их пребывания не установлено, поиски продолжаются.

Напомним, недавно в британской разведке рассказали об ухудшении ситуации с дисциплиной в российской армии после принудительной мобилизации, проведенной в России с октября 2022 года. Самовольный уход из военной службы стал серьезной проблемой для российской армии.

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