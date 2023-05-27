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У Генштабі розповіли про нові випадки масової втечі росіян з поля бою

27 травня 2023 08:57
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У Генштабі розповіли про нові випадки масової втечі росіян з поля бою
Російські окупанти в Україні. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У російських окупаційних військах все частіше трапляються випадки порушення дисципліни та дезертирства. Так, з лав окупаційної армії 25 травня втекли близько 20 в'язнів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Дезертирство в російській армії

"У російських окупаційних військах все частіше відзначаються випадки невиконання наказів командирів та дезертирства", — йдеться у повідомленні.

Так, 25 травня, близько 20 колишніх ув’язнених, які нещодавно пройшли прискорену підготовку та прибули для посилення підрозділу, що розташований в районі населеного пункту Сватове, викрали автомобіль КамАЗ та вибули у невідомому напрямку. На цей час місце їх перебування не встановлено, пошуки тривають. 

Нагадаємо, нещодавно у британській розвідці розповіли про погіршення ситуації з дисципліною у російській армії після примусової мобілізації, проведеної у Росії з жовтня 2022 року. Самовільний відхід з військової служби став серйозною проблемою для російської армії. 

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