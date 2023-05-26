В Генштабе рассказали о ситуации на фронте за сутки

Российские оккупационные войска на поле боя. Фото: росСМИ

Идут четыреста пятьдесят седьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. За прошедшие сутки по территории Украины противник совершил ракетные удары, авиационные удары и обстрелы из реактивных систем залпового огня. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом информирует Генштаб ВСУ.

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Обстрелы РФ

В течение суток враг нанес по населенным пунктам Киевской и Днепропетровской областей:

18 ракетных ударов (10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и восемь зенитных управляемых ракет С-300/С-400)

По городам Мерефа и Изюм Харьковской области и по городу Авдеевка и поселку Нью-Йорк Донецкой области противник осуществил:

60 авиационных ударов (задействованы иранские ударные дроны Shahed и управляемые авиационные бомбы)

По Днепропетровской, Харьковской и Донецкой области было осуществлено:

34 обстрела из реактивных систем залпового огня

Есть погибшие и раненые. Повреждены медицинские учреждения в городе Днепр, образовательные учреждения в Изюме и Нью-Йорке, жилые многоквартирные и частные дома.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

По информации от Генштаба известно, что произошло 18 боевых столкновений с врагом.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационный удар в районе Землянок Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка, Сосновка, Железный Мост Черниговской области; Сварково, Старые Вырки, Павловка, Волфино, Басовка, Запсилье, Мирополье, Большая Писаревка Сумской области, а также Одноробовка, Казачья Лопань, Стрелка, Глубокое, Нескучное, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Караическое, Малая Волча Ольховатка на Харьковщине.

В Купянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. В течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Они нанесли авиационные удары вблизи Кисловки, Котляровки, Табаевки и Райгородка Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Колодезному, Двуречной, Масютовке, Кисловке, Каменка Харьковской области и Стельмаховке Луганской области.

На Лиманском направлении у врага велись безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки, нанесен авиационный удар. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Диброву, Белогоровке Луганской области; Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Предтечиного. Врагом нанесены авиаудары в районах Григоровки и Белой Горы. От обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Однако нанесены авиационные удары по Авдеевке и Первомайскому, совершены артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские войска отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время обстрелы от противника подверглись также Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиаудару в районе Угледара и совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Угледар и Пречистовка.

В Запорожском и Херсонском направлениях продолжаются оборонные действия. Враг нанес авиационный удар вблизи Степного Запорожской области и осуществил обстрелы населенных пунктов Времивка, Новоселка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Веселое, Казацкое, Львове, Антоновка, Кизомис, Станислав Херсонской области и Херсон.

Генштаб сообщил, что в временно оккупированную Новопетриковку Донецкой области прибыли новые подразделения российских военнослужащих для проведения так называемых "контрдиверсионных мероприятий". Оккупанты обыскивают частные дома, изымают телефоны и отбирают транспортные средства местных жителей.

Успехи ВСУ

Авиация Украины в сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

3 пункта управления

2 района сосредоточения вооружения и военной техники

1 склад боеприпасов

2 артиллерийских подразделения на огневых позициях

1 средство противовоздушной обороны

1 важную цель противника

Напомним, что оккупационные войска нанесли массовый удар по территории Украины. Россия запустила 36 иранских ударных БпЛА Shahed-136/131. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.