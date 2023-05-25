У Генштабі розповіли, скільки ударів завдала РФ по Україні за добу

Російські окупаційні війська на тимчасово окупованих територіях. Фото: росЗМІ

Триває 456 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби окупаційні війська завдали масового удару по території України. Росія запустила 36 іранських ударних БпЛА Shahed-136/131. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Зазначається, що протягом останньої доби ворог завдав два ракетних ударів із ЗРК С-300 по цивільній інфраструктурі селища Циркуни на Харківщині. Пошкоджено приватний будинок. Також противник завдав 48 авіаційних ударів та обстріляв близько 10 разів з реактивних систем залпового вогню.

Противник продовжує зосереджувати свої сили на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Генштаб зазначив, що протягом доби в цих регіонах відбулось 17 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гай, Кам’янська Слобода Чернігівської області; Ходине, Володимирівка, Олександрівка, Велика Писарівка Сумської області, а також Стрілеча, Красне, Черкаські Тишки, Лук’янці, Нескучне, Тернова, Вовчанськ, Чугунівка, Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник постійно пробує покращити своє тактичне положення. Російські війська завдали авіаударів в районі населених пунктів Чайківка та Кислівка Харківської області. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворогом велись безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдано ударів від авіації РФ в районі Білогорівки Луганської області та Івано-Дарївки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник продовжує свої наступальні дії в районі Бахмуту. Від обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Красногорівки. Авіаційних ударів завдали в районі Авдіївки. Окупанти здійснили артилерійські обстріли Авдіївки, Первомайського та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українська оборона відбила численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Водночас ворожих обстрілів зазнали населені пункти Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку обстріли ворога були на Вугледар та Пречистівку.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупаційні війська завдали авіаційних ударів в районах Ольгівського, Гуляйполя, Новоданилівки Запорізької області та Новоберислава на Херсонщині. Здійснено обстріли населених пунктів Зелене Поле, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Щербаки, Степове, Кам’янське та Степногірськ Запорізької області; Золота Балка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Веселе, Козацьке, Львове, Висунці, Білозерка, Антонівка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

Генштаб ЗСУ зазначає, що окупаційні війська мілітаризували острів Джарилгач. Окупанти розмістили на острові близько 300 російських військовослужбовців та 15 кораблів іноземного виробництва, які були викрадені у місцевого населення.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

2 райони зосередження живої сили

1 склад боєприпасів

1 радіолокаційну станцію та артилерійський підрозділ ворога на вогневих позиціях.

Нагадаємо, що триває 456 доба героїчного протистояння українського народу у війні з Росією. Ворог ні на секунду не полишає спроб захопити ще більше української території. Втім, наші захисники дають гідну відсіч ворогу. Авіація Сил оборони за останню добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.