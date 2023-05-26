У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті за добу

Російські окупаційні війська на полі бою. Фото: росЗМІ

Триває чотириста п’ятдесят сьома доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби по території України противник здійснив ракетні удари, авіаційні удари та обстріли з реактивних систем залпового вогню. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Обстріли РФ

Протягом доби ворог завдав по населених пунктах Київської та Дніпропетровської областей:

18 ракетних ударів (10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та вісім зенітних керованих ракет С-300/С-400)

По містах Мерефа та Ізюм Харківської області і по місту Авдіївка та селищу Нью-Йорк Донецької області противник здійснив:

60 авіаційних ударів (задіяно іранські ударні дрони Shahed та керовані авіаційні бомби)

По Дніпропетровській, Харківській та Донецькій області було здійснено:

34 обстріли з реактивних систем залпового вогню

Є загиблі та поранені. Пошкоджено медичний заклад у місті Дніпро, освітні заклади в Ізюмі та Нью-Йорку, житлові багатоквартирні та приватні будинки.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

За інформацією від Генштабу відомо, що відбулось 18 бойових зіткнень із ворогом.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційного удару в районі Землянок Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка, Соснівка, Залізний Міст Чернігівської області; Сваркове, Старі Вирки, Павлівка, Волфине, Басівка, Запсілля, Миропілля, Велика Писарівка Сумської області, а також Одноробівка, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Нескучне, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Караїчне, Мала Вовча, Бударки та Вільхуватка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Протягом доби окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Вони завдали авіаційних ударів поблизу Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Райгородка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Колодязне, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Кам'янка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку у ворога велись безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки, завдано авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Предтечиного. Ворогом завдано авіаударів в районах Григорівки та Білої Гори. Від обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Однак завдано авіаційних ударів по Авдіївці та Первомайському, здійснено артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські війська відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Водночас обстрілів від противника зазнали також Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаудару в районі Вугледару та здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Вугледар та Пречистівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках продовжуються оборонні дії. Ворог завдав авіаційного удару поблизу Степового Запорізької області та здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Новосілка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Мала Токмачка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Веселе, Козацьке, Львове, Антонівка, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Генштаб повідомив, що до тимчасово окупованої Новопетриківки Донецької області прибули нові підрозділи російських військовослужбовців для проведення так званих "контрдиверсійних заходів". Окупанти обшукують приватні будинки, вилучають телефони та відбирають транспортні засоби місцевих жителів.

Успіхи ЗСУ

Авіація України за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

3 пункти управління

2 райони зосередження озброєння та військової техніки

1 склад боєприпасів

2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях

1 засіб протиповітряної оборони

1 важливу ціль противника

Нагадаємо, що окупаційні війська завдали масового удару по території України. Росія запустила 36 іранських ударних БпЛА Shahed-136/131. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.