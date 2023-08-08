В Генштабе рассказали об успехах украинских военных на передовой за сутки

Украинские защитники на танке. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Начались 531 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. В течение дня авиация сил обороны нанесла девять ударов по оккупантам и их военной технике.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Отмечается, что украинские защитники ликвидировали вражеский вертолет Ка-52 и два разведывательных БпЛА.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 5 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 радиолокационные станции противника", — говорится в возведении Генштаба.

Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинский защитник на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Взрыв на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что саудовский саммит 5-6 августа, посвященный урегулированию российско-украинского военного конфликта, занялся прежде всего политической составляющей процесса. Но повлияют ли мирные инициативы на военные действия — вопрос, который остается открытым, что вызвало волну слухов и манипуляций.

Также мы писали, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Военные обсудили текущую обстановку на линии фронта и насущные нужды украинских Вооруженных сил.

Добавим, что за прошедший день прошло около 28 боевых столкновений. ВСУ продолжают контрнаступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где преуспевают.