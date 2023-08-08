Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Генштабе рассказали об успехах украинских военных на передовой за сутки arrow

В Генштабе рассказали об успехах украинских военных на передовой за сутки

8 августа 2023 06:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Генштабе рассказали об успехах украинских военных на передовой за сутки
Украинские защитники на танке. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Начались 531 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. В течение дня авиация сил обороны нанесла девять ударов по оккупантам и их военной технике.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также:

Удары ВСУ по оккупантам

Отмечается, что украинские защитники ликвидировали вражеский вертолет Ка-52 и два разведывательных БпЛА.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 5 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 радиолокационные станции противника", — говорится в возведении Генштаба.

Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua
Украинский защитник на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Взрыв на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что саудовский саммит 5-6 августа, посвященный урегулированию российско-украинского военного конфликта, занялся прежде всего политической составляющей процесса. Но повлияют ли мирные инициативы на военные действия — вопрос, который остается открытым, что вызвало волну слухов и манипуляций.

Также мы писали, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Военные обсудили текущую обстановку на линии фронта и насущные нужды украинских Вооруженных сил.

Добавим, что за прошедший день прошло около 28 боевых столкновений. ВСУ продолжают контрнаступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где преуспевают.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз