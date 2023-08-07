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ЗСУ ефектно вдарили по ворожій техніці, БК та окупантах: відео

7 серпня 2023 15:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗСУ ефектно вдарили по ворожій техніці, БК та окупантах: відео
Удар по скупченню російських окупантів. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Щодня українські військові знищують велику кількість російських загарбників та ворожу військову техніку. Артилеристи та аеророзвідники 3-ої окремої танкової Залізної бригади показали, як вдарили по ворогу.

Відео опублікували СтратКом ЗСУ.

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Вогневе ураження по ворогу

"Артилеристи та аеророзвідники 3-ої окремої танкової Залізної бригади завдають вогневого ураження по техніці, БК та живій силі окупантів", — йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як українські військові ефектно б'ють по скупченнях російських окупантів. До того ж бійці знищили склад ворожих БК та військову техніку. 

Нагадаємо, українські військові продовжують знищувати російських окупантів та ворожу техніку. Вони показали, як залишили загарбників без САУ 2С1 та гаубиці Д-30.

Також ми писали, що минулої доби Сили оборони України ліквідували понад 500 російських окупантів на всіх ділянках фронту. Загарбники продовжують зазнавати значних втрат у військовій техніці.

Додамо, ЗСУ продовжують успішно працювати на усіх ділянках фронту, майстерно знищуючи російських окупантів та їхню військову техніку. Відмінно відпрацювала по ворогах група "Асгард". 

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