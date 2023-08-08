У Генштабі розповіли про успіхи українських військових на передовій за добу

Українські захисники на танку. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Розпочалась 531 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Упродовж дня авіація сил оборони завдала дев'ять ударів по окупантах та їхній військовій техніці.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Зазначається, що українські захисники ліквідували ворожий гелікоптер Ка-52 та два розвідувальних БпЛА.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 радіолокаційні станції противника", — йдеться у зведенні Генштабу.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Український захисник на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Вибух на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що саудівський саміт 5-6 серпня, який був присвячений урегулюванню російсько-українського військового конфлікту, зайнявся найперше політичною складовою процесу. Та чи вплинуть мирні ініціативи на воєнні дії — питання, яке залишається відкритим, що й викликало хвилю чуток та маніпуляцій.

Також ми писали, що Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Військові обговорили поточну обстановку на лінії фронту та нагальні потреби українських Збройних сил.

Додамо, що за минулий день пройшло близько 28 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують контрнаступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де мають успіхи.