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В Генштабе рассказали про успехи ВСУ на фронте: вечерняя сводка на 9 сентября

9 сентября 2023 19:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Генштабе рассказали про успехи ВСУ на фронте: вечерняя сводка на 9 сентября
Бойцы ВСУ на задании. Фото: GeneralStaff.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Продолжается 563 день полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Вооруженные силы Украины активно противостоят противнику и уничтожают его боевые позиции.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Удары РФ по Украине

За последние 24 часа зарегистрировано 26 военных столкновений. Противник выпустил две ракеты, провёл 29 авиаударов и 14 раз обстрелял позиции украинских военных и близлежащие населённые места с использованием реактивных систем залпового огня.

Удары ВСУ по оккупантам

За прошедшие сутки авиация Сил обороны выполнила восемь ударов по местам размещения личного состава, вооружения и военной техники противника. Благодаря действиям ракетных подразделений уничтожено пять артиллерийских объектов и 1 противовоздушный ракетный комплекс врага.

При этом Украинские Силы обороны активно продвигаются в районе Мелитополя и осуществляют наступление на Бахмутском направлении. Они добиваются успехов к югу от Работиного и Клещиевки, закрепляются на новых позициях, уничтожая противника и поэтапно освобождая оккупированные районы.

Ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник произвел воздушные налеты возле Амбарного и Бударков в Харьковском районе. Около 20 местных населенных точек стали жертвами артиллерийских и минометных обстрелов.

На Купянском направлении воздушные налеты были сосредоточены около Синьковки, Кисловки в Харьковском районе и Новоселовского в Луганской области. На Лиманском направлении украиснкие оборонительные силы успешно противостояли вражеским наступлениям у Берестового.

Бахмутское направление свидетельствовало о том, что украинские бойцы эффективно сдерживают противника около Орехово-Василовки, Богдановки и Клищиевки. В то время как на Авдеевском направлении более 10 местных населенных пунктов подверглись артиллерийскому и минометному обстрелу.

На Марьинском направлении за последние 24 часа украинские солдаты успешно отразили восемь вражеских наступлений возле Марьинки. На Шахтерском направлении враждебные воздушные силы напали на Пречистовку и Золотую Ниву в Донецком районе.

Противник также нанес воздушный удар по Работиному в Запорожском районе, где около 20 населенных пунктов стали целью артиллерийских и минометных атак.

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Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, что ВСУ вошли в село Новомайорское Донецкой области. И даже вроде бы взяли под контроль первые дома.

Кроме того, спецназовцы СБУ атаковали дронами-камикадзе "избирательный" штаб российских оккупантов в Запорожской области. Произошло это в селе Скельки в Васильевском районе.

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