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"Выборов" не будет: СБУ атаковала штаб россиян в Запорожской области

9 сентября 2023 16:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Выборов" не будет: СБУ атаковала штаб россиян в Запорожской области
Атака на штаб россиян в оккупированном селе Запорожской области. Фото: скриншот с видео "РБК-Украина"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Спецназовцы СБУ атаковали дронами-камикадзе "избирательный" штаб российских оккупантов в Запорожской области. Произошло это в селе Скельки в Васильевском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источники в СБУ.

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Отмечается, что россияне используют это помещение для того, чтобы хранить "избирательные" бюллетени и документы.

"Как сообщают в СБУ, после взрывов оккупанты оцепили близлежащие улицы, начали проверять людей, подняли в воздух свои беспилотники", — добавили в сообщении.

Уничтожение захватчиков

Также бойцы штурмовой бригады тщательно отработали позиции российских оккупантов . Это произошло на Бахмутском направлении.

Силы обороны Украины продолжают истреблять врага и двигаться вперед на южном участке фронта. В настоящее время бойцам ВСУ удалось уничтожить артиллерийскую технику оккупантов, из которой они обстреливали правобережье. Итак, интенсивность вражеских ударов существенно уменьшилась.

Напомним, аэроразведка Нацгвардии продолжает приближать победу с каждым днем. Так, бойцы 27-й бригады уничтожили российский "Солнцепек".

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