У Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ на фронті: вечірнє зведення на 9 вересня

Бійці ЗСУ на завданні. Фото: GeneralStaff.ua

Триває 563-й день повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Збройні сили України активно протистоять противнику та знищують його бойові позиції.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Удари РФ по Україні

За останні 24 години зареєстровано 26 військових сутичок. Противник випустив дві ракети, провів 29 авіаударів та 14 разів обстріляв позиції українських військових та прилеглі населені місця з використанням реактивних систем залпового вогню.

Удари ЗСУ по окупантах

Минулої доби авіація Сил оборони виконала вісім ударів по місцях розміщення особового складу, озброєння та військової техніки противника. Завдяки діям ракетних підрозділів знищено п'ять артилерійських об'єктів та один протиповітряний ракетний комплекс ворога.

При цьому Українські Сили оборони активно просуваються в районі Мелітополя та здійснюють наступ на Бахмутському напрямку. Вони досягають успіхів на південь від Роботиного та Кліщіївки, закріплюються на нових позиціях, знищуючи супротивника та поетапно звільняючи окуповані райони.

Ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зробив повітряні нальоти біля Амбарного та Бударків у Харківському районі. Близько 20 місцевих населених точок стали жертвами артилерійських та мінометних обстрілів.

На Куп'янському напрямку повітряні нальоти були зосереджені біля Синьківки, Кислівки у Харківському районі та Новоселівського у Луганській області. На Лиманському напрямку українські оборонні сили успішно протистояли ворожим наступам у Берестового.

Бахмутський напрямок свідчив про те, що українські бійці ефективно стримують супротивника біля Оріхово-Василівки, Богданівки та Кліщіївки. У той час як на Авдіївському напрямку понад 10 місцевих населених пунктів зазнали артилерійського та мінометного обстрілу.

На Мар'їнському напрямку за останні 24 години українські солдати успішно відобразили вісім ворожих наступів біля Мар'їнки. На Шахтарському напрямку ворожі повітряні сили напали на Пречистівку та Золоту Ниву у Донецькому районі.

Противник також завдав повітряного удару по Роботиному у Запорізькому районі, де близько 20 населених пунктів стали метою артилерійських та мінометних атак.

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що ЗСУ увійшли до села Новомайорське Донецької області. І навіть начебто взяли під контроль перші будинки.

Крім того, спецназівці СБУ атакували дронами-камікадзе "виборчий" штаб російських окупантів у Запорізькій області. Сталося це у селі Скельки у Василівському районі.