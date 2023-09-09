ВСУ прорвались в Новомайорское в Донецкой области, — Bild

Воины ВСУ на танке. Иллюстративное фото: Минобороны

ВСУ вошли в село Новомайорское Донецкой области. И даже вроде бы взяли под контроль первые дома.

Об этом утверждает военный аналитик Юлиан Репке в комментарии Bild.

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Что известно о продвижении ВСУ в Новомайорском

По словам военного аналитика, ВСУ продвинулись вперед севернее Новомайорского, а теперь зашли в населенный пункт.

"Украинская армия продвинулась к окраине Новомайорского и захватила первые четыре дома", — отметил эксперт.

Боевые столкновения у Новомайорского. Фото: Bild

Село расположено в 15 км к западу от Угледара. До входа в Новомайорское ВСУ совершили рейд через реку Шайтанку.

"В настоящее время в этом районе продолжаются бои с российскими войсками и боевиками из временно оккупированных районов Донецкой области", — пишут СМИ.

Напомним, стало известно, что ВСУ приближаются к главной цели контрнаступления.

Также недавно украинские защитники подняли флаг в "серой зоне" Харьковской области.