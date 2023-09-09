ВСУ прорвались в Новомайорское в Донецкой области, — Bild
ВСУ вошли в село Новомайорское Донецкой области. И даже вроде бы взяли под контроль первые дома.
Об этом утверждает военный аналитик Юлиан Репке в комментарии Bild.
Что известно о продвижении ВСУ в Новомайорском
По словам военного аналитика, ВСУ продвинулись вперед севернее Новомайорского, а теперь зашли в населенный пункт.
"Украинская армия продвинулась к окраине Новомайорского и захватила первые четыре дома", — отметил эксперт.
Село расположено в 15 км к западу от Угледара. До входа в Новомайорское ВСУ совершили рейд через реку Шайтанку.
"В настоящее время в этом районе продолжаются бои с российскими войсками и боевиками из временно оккупированных районов Донецкой области", — пишут СМИ.
Напомним, стало известно, что ВСУ приближаются к главной цели контрнаступления.
Также недавно украинские защитники подняли флаг в "серой зоне" Харьковской области.