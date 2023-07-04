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В Генштабе рассказали об успехах ВСУ под Бахмутом

4 июля 2023 09:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Генштабе рассказали об успехах ВСУ под Бахмутом
Украинская армия наступает. Фото: Facebook Генштаба ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинские войска имеют частичный успех на флангах вокруг Бахмута. Силы обороны Украины закрепляют на новых рубежах, откуда выбили российских оккупантов.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

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Успех в районе Бахмута

По словам Андрея Ковалева, украинская армия продолжает атаковать позиции российских оккупантов вокруг Бахмута, как на северном, так и на южном направлениях.

ВСУ выбили оккупантов с захваченными ранее укреплениями.

"[Силы обороны Украины] имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — подчеркнул пресс-секретарь Генштаба.

Он подчеркнул, что оккупанты не сдаются, поэтому вокруг Бахмута продолжаются тяжелые бои. При этом российские войска несут огромные потери.

Другие донбасские направления

Вместе с тем, на других участках фронта в Донецкой области российские оккупанты продолжают атаковать.

Речь идет о следующих направлениях:

  • Авдеевском;
  • Лиманском;
  • Марьинском.
Генштаб о событиях под Бахмутом
Генштаб о событиях под Бахмутом

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что 3 июля российские войска пытались наступать на Бахмутском направлении, но так и не смогли добиться успеха. При этом в самом Бахмуте очень неспокойно.

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