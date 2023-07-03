У Міноборони заявили про зміну обстановки на Бахмутському напрямку

Військові ЗСУ. Фото: AP Photo

У понеділок, 3 липня, російські війська намагалися наступати на Бахмутському напрямку, але так і не змогли досягти успіху. При цьому у самому Бахмуті дуже неспокійно.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

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Ситуація у Бахмуті

За словами Маляр, ситуація швидко змінюється. Одна і та сама ділянка може двічі на добу переходити з рук в руки. Противник демонструє активність, реагуючи на кожен наш рух та формуючи на потенційно загрозливих напрямках потрійні лінії захисту.

Також заступник міністра повідомила, що на південному фронті в районі Кліщіївки українська армія просувається, хоч і з боями. Бої тривають і на північному флангу.

"У самому Бахмуті теж неспокійно. Ворог у місті постійно веде вогонь, намагається зірвати нашу логістику і завдати нам максимальних втрат. Водночас наші захисники не дають ворогові пересуватися містом і вражають вогнем позиції ворога", — сказала Маляр.

Повідомлення Анни Маляр. Фото: скриншот

Нагадаємо, на російському "Першому каналі" засумнівалися в ефективності ПВК "Вагнер". Також в ефірі пропагандисти назвали Бахмут "не найважливішим з погляду фронту" містом.

Також ми писали, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський розповів про прогрес на Бахмутському напрямку. Також він продемонстрував результати військових дій, включаючи знищення ворожого міномету "Волошка" та склад боєприпасів.

Додамо, підрозділи Державної прикордонної служби України беруть участь у контрнаступі на Бахмутському напрямку. Прикордонники за допомогою різноманітної техніки виконують важливе завдання — знешкодження максимальної кількості ворожої піхоти.