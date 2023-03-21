В Генштабе рассказали о метких ударах по технике и личному составу оккупантов

Украинские военные поразили три района сосредоточения живой силы противника

Российские захватчики продолжают нести в Украине колоссальные потери как в технике, так и среди бойцов. Только за сутки ВСУ нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб.

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Так, в утренней сводке от Генштаба ВСУ на 21 марта сообщается, что авиация Сил обороны за сутки мастерски нанесла 12 ударов по районам сосредоточения боевиков и техники захватчика. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы оккупантов.

Отмечается, что за 20 марта украинские военные отразили более 120 атак оккупантов на пяти направлениях.

В частности, оккупанты сосредотачивали основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

В Купянском и Лиманском направлениях враг безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск, совершив артиллерийские обстрелы районов 11 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения.

Напомним, ранее мы писали, что наступление россиян на Бахмутском направлении близится к кульминации. Аналитики говорят, что вероятность полного захвата Бахмута оккупантами мала.