У Генштабі розповіли про влучні удари по техніці й особовому складу окупантів

Українські військові уразили три райони зосередження живої сили противника

Російські загарбники продовжують зазнавати в Україні колосальних втрат як в техніці, так і серед бійців. Лише за добу ЗСУ завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Про це інформує Генеральний штаб.

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Так, у ранковому зведенні від Генштабу ЗСУ на 21 березня повідомляється, що авіація Сил оборони за добу майстерно завдала 12 ударів по районах зосередження бойовиків та техніки загарбника. Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили окупантів.

Зазначається, що за 20 березня українські військові відбили понад 120 атак окупантів на п'ятьох напрямках.

Зокрема, окупанти зосереджували основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог безуспішно намагався прорвати оборону українських військ, здійснивши артилерійські обстріли районів 11 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що наступ росіян на Бахмутському напрямку наближається до кульмінації. Аналітики кажуть, що імовірність повного захоплення Бахмута окупантами є малою.