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В Генштабе рассказали о потерях врага за последние сутки

17 июня 2023 09:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Генштабе рассказали о потерях врага за последние сутки
Раненые российские оккупанты. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За предыдущие сутки, 16 июня, ВСУ уничтожили около 700 оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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За 16 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 670 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли 12 танков, 23 бронемашины, 22 артиллерийские системы и три ракетных системы залпового огня.

Общие потери вражеской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 219 170 (+670) человек ликвидировано;
  • танков — 3977 (+12) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 706 (+23) ед.;
  • артиллерийских систем — 3 834 (+22) ед.;
  • РСЗО — 609 (+3) ед.;
  • средств ПВО — 364 (+0) ед.;
  • самолетов — 314 (+0) ед.;
  • вертолетов — 302 (+1) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3364 (+7) ед.;
  • крылатых ракет — 1 211 (+12) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6 557 (+38) ед.;
  • специальной техники — 520 (+1) ед.
скриншот
Утраты российской армии на 13 июня 2023 года. Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, за последние сутки украинская авиация нанесла 17 ударов по позициям россиян. Они потеряли много техники и личного состава.

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