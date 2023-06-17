В Генштабе рассказали о потерях врага за последние сутки
За предыдущие сутки, 16 июня, ВСУ уничтожили около 700 оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Ликвидированные россияне
За 16 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 670 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли 12 танков, 23 бронемашины, 22 артиллерийские системы и три ракетных системы залпового огня.
Общие потери вражеской армии за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 219 170 (+670) человек ликвидировано;
- танков — 3977 (+12) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 706 (+23) ед.;
- артиллерийских систем — 3 834 (+22) ед.;
- РСЗО — 609 (+3) ед.;
- средств ПВО — 364 (+0) ед.;
- самолетов — 314 (+0) ед.;
- вертолетов — 302 (+1) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3364 (+7) ед.;
- крылатых ракет — 1 211 (+12) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 557 (+38) ед.;
- специальной техники — 520 (+1) ед.
Напомним, за последние сутки украинская авиация нанесла 17 ударов по позициям россиян. Они потеряли много техники и личного состава.