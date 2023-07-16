Война в Украине: ситуация на фронте по состоянию на 16 июля

Оккупанты обстреливают Украину. Фото: росЗМИ

Начались 507 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против украинского государства. В течение 15 июля оккупанты совершили 86 обстрелов из авиации и реактивных систем, а также нанесли удар дронами, крылатыми и зенитными ракетами.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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Обстрелы окупантов

Благодаря силам ПВО Украины два ударных беспилотника были уничтожены.

"За прошедшие сутки российская федерация нанесла удар двумя иранскими БпЛА типа "Shahed", двумя крылатыми ракетами Х-22 и двумя зенитными управляемыми ракетами по Украине. В результате боевой работы ПВО Украины уничтожены два ударных БпЛА", — говорится в сообщении.

Также враг нанес 40 авиационных ударов и совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Кроме этого, в ночь на 16 июля российские войска нанесли очередной удар зенитными управляемыми ракетами по Украине. По словам представителей Генштаба, информация о последствиях террористической атаки уточняется.

Успехи ВСУ

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах. К тому же наносят удары по оккупантам из артиллерии и ведут контрбатарейную борьбу.

За последние сутки авиация ВСУ 9 раз ударила сосредоточение личного состава противника.

"Нашими защитниками в течение суток уничтожено 7 разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 состава боеприпасов, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 района сосредоточения живой силы, 4 станции РЭБ, 2 средства противовоздушной противника", — добавляют в Генштабе.

Напомним, ВСУ, вероятно, изменили стратегию ведения боевых действий для того, чтобы минимизировать потери среди украинских защитников.