У Генштабі розповіли про удари ЗСУ та знищених ворожих безпілотниках

Українські військові поряд з мінометом. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo

Триває 507 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби бійці ЗСУ показали успіхи на фронті та приземлили декілька ворожих безпілотників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Удари українських військових по окупантах

За добу авіація Сил оборони завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу ворога. До того ж українським військовим вдалося знищити шість розвідувальних безпілотників Росії.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два склади боєприпасів, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях та два засоби протиповітряної оборони противника", — йдеться у повідомленні.

Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку на захід від села Чистопілля ЗСУ завдали удару по російському БМ-21 "Град". Окупанти продовжують втрачати свою військову техніку.

Також ми писали, що протягом минулої доби українські військові ліквідували 590 російських окупантів. Армія РФ продовжує втрачати танки, бронетехніку, артилерійські системи та іншу техніку.

Додамо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловився про те, що українське військове обладнання застосовуватиметься для атак на російську територію. При цьому він зазначив, що тільки Україні вирішувати, як вбивати ворога.