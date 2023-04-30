В Генштабе рассказали, сколько оккупантов было ликвидировано за сутки
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 470 российских оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Ликвидированные захватчики за последние сутки
За 29 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны 470 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли пять бронемашин, два танка, шесть артиллерийских систем и четыре БПЛА оперативно-тактического уровня.
Общие боевые потери оккупантов
Общие боевые потери оккупационных войск с начала войны таковы:
- личного состава — около 190 510 (+470) человек ликвидировано;
- танков — 3699 (+2) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 189 (+5) ед.;
- артиллерийских систем — 2 914 (+6) ед.;
- РСЗО — 544 (+1) ед.;
- средств ПВО — 295 (+1) ед.;
- самолетов — 308 (+0) ед.;
- вертолетов — 294 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2475 (+4);
- крылатых ракет — 932 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 842 (+6) ед.;
- специальной техники — 357 (+2).
Напомним, недавно в Генштабе рассказали, что российские оккупанты все чаще отказываются участвовать в боевых действиях в Украине. Военные РФ не хотят воевать из-за потерь в живой силе и несвоевременного обеспечения боеприпасами.