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В Генштабе рассказали, сколько оккупантов было ликвидировано за сутки

30 апреля 2023 08:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Генштабе рассказали, сколько оккупантов было ликвидировано за сутки
Украинский военный на боевых позициях. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 470 российских оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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За 29 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны 470 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли пять бронемашин, два танка, шесть артиллерийских систем и четыре БПЛА оперативно-тактического уровня.

Общие боевые потери оккупантов

Общие боевые потери оккупационных войск с начала войны таковы:

  • личного состава — около 190 510 (+470) человек ликвидировано;
  • танков — 3699 (+2) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 189 (+5) ед.;
  • артиллерийских систем — 2 914 (+6) ед.;
  • РСЗО — 544 (+1) ед.;
  • средств ПВО — 295 (+1) ед.;
  • самолетов — 308 (+0) ед.;
  • вертолетов — 294 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2475 (+4);
  • крылатых ракет — 932 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 842 (+6) ед.;
  • специальной техники — 357 (+2).
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Утраты русской армии по состоянию на 30 апреля 2023 года. Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, недавно в Генштабе рассказали, что российские оккупанты все чаще отказываются участвовать в боевых действиях в Украине. Военные РФ не хотят воевать из-за потерь в живой силе и несвоевременного обеспечения боеприпасами.

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