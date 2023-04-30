В Генштабе рассказали, сколько оккупантов было ликвидировано за сутки

Украинский военный на боевых позициях. Фото: Reuters

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 470 российских оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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За 29 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны 470 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли пять бронемашин, два танка, шесть артиллерийских систем и четыре БПЛА оперативно-тактического уровня.

Общие боевые потери оккупантов

Общие боевые потери оккупационных войск с начала войны таковы:

личного состава — около 190 510 (+470) человек ликвидировано;

танков — 3699 (+2) ед.;

боевых бронированных машин — 7 189 (+5) ед.;

артиллерийских систем — 2 914 (+6) ед.;

РСЗО — 544 (+1) ед.;

средств ПВО — 295 (+1) ед.;

самолетов — 308 (+0) ед.;

вертолетов — 294 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2475 (+4);

крылатых ракет — 932 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 842 (+6) ед.;

специальной техники — 357 (+2).

Утраты русской армии по состоянию на 30 апреля 2023 года. Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, недавно в Генштабе рассказали, что российские оккупанты все чаще отказываются участвовать в боевых действиях в Украине. Военные РФ не хотят воевать из-за потерь в живой силе и несвоевременного обеспечения боеприпасами.