У Генштабі розповіли, скільки окупантів було ліквідовано за добу

Українській військовий на бойових позиціях. Фото: Reuters

За минулу добу Сили оборони знищили 470 російських окупантів. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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За 29 квітня українські захисники знищили на фронтах війни 470 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили п'ять бронемашин, два танки, шість артилерійських системи та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати окупантів

Загальні бойові втрати окупаційних військ від початку війни такі:

особового складу — близько 190 510 (+470) осіб ліквідовано;

танків — 3 699 (+2) од.;

бойових броньованих машин — 7 189 (+5) од.;

артилерійських систем — 2 914 (+6) од.;

РСЗВ — 544 (+1) од.;

засобів ППО — 295 (+1) од.;

літаків — 308 (+0) од.;

гелікоптерів — 294 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 475 (+4);

крилатих ракет — 932 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 842 (+6) од.;

спеціальної техніки — 357 (+2).

Втрати російської армії станом на 30 квітня 2023 року. Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно у Генштабі розповіли, що російські окупанти все частіше відмовляються брати участь у бойових діях в Україні. Військові РФ не хочуть воювати через втрати в живій силі та несвоєчасне забезпечення боєприпасами.