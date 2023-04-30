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У Генштабі розповіли, скільки окупантів було ліквідовано за добу

30 квітня 2023 08:26
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У Генштабі розповіли, скільки окупантів було ліквідовано за добу
Українській військовий на бойових позиціях. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За минулу добу Сили оборони знищили 470 російських окупантів. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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За 29 квітня українські захисники знищили на фронтах війни 470 російських окупантів. 

Крім того, росіяни втратили п'ять бронемашин, два танки, шість артилерійських системи та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати окупантів

Загальні бойові втрати окупаційних військ від початку війни такі:

  • особового складу — близько 190 510 (+470) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 699 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин —  7 189 (+5) од.;
  • артилерійських систем — 2 914 (+6) од.;
  • РСЗВ — 544 (+1) од.;
  • засобів ППО — 295 (+1) од.;
  • літаків — 308 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 294 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня —  2 475 (+4);
  • крилатих ракет — 932 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 842 (+6) од.;
  • спеціальної техніки — 357 (+2).
скріншот
Втрати російської армії станом на 30 квітня 2023 року. Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно у Генштабі розповіли, що російські окупанти все частіше відмовляються брати участь у бойових діях в Україні. Військові РФ не хочуть воювати через втрати в живій силі та несвоєчасне забезпечення боєприпасами.

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