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Окупанти все частіше відмовляються воювати в Україні, — Генштаб

29 квітня 2023 21:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти все частіше відмовляються воювати в Україні, — Генштаб
Російські окупанти на війні в Україні. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти все частіше відмовляються брати участь у бойових діях в Україні. Військові РФ не хочуть воювати через втрати в живій силі та несвоєчасне забезпечення боєприпасами.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"В районі Мар’їнки, в підрозділах російських окупаційних військ почастішали випадки колективної відмови від участі у бойових діях", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що основними чинниками, які впливають на небажання росіян воювати є:

  • втрати в живій силі;
  • несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами;
  • відсутність у достатній кількості засобів індивідуального захисту;
  • примус військових РФ до ведення штурмових дій без підтримки важкої техніки та артилерії.

Нагадаємо, російський військовослужбовець розповів про бойові втрати внаслідок штурмових дій. Окупант також прокоментував, як керівництво здійснює доукомплектування підрозділів армії РФ пораненими бійцями, які не пройшли повний цикл лікування.

Також ми писали, що втрати окупантів вже перевищили відмітку 190 тисяч. Лише за останню добу, 28 квітня, військові Збройних сил України знищили 580 окупантів та кількадесят одиниць їхньої техніки.

Додамо, серед російських військовослужбовців, які воюють в Україні, досить поширеним явищем є вживання наркотиків. Навіть на фронті окупанти мають своїх "дилерів". 

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