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У Путіна кривавий ювілей: втрати окупантів перевищили відмітку 190 тисяч

29 квітня 2023 08:56
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У Путіна кривавий ювілей: втрати окупантів перевищили відмітку 190 тисяч
Український військовослужбовець на лінії зіткнення. Фото: Генштаб ЗСУ
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Втрати окупантів вже перевищили відмітку 190 тисяч. Лише за останню добу, 28 квітня, військові Збройних сил України знищили 580 окупантів та кількадесят одиниць їхньої техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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За 28 квітня українські захисники знищили на фронтах війни 580 російських окупантів. 

Крім того, росіяни втратили три бронемашини, три танки, три артилерійські системи та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня. І це далеко не весь перелік.

Загальні бойові втрати окупантів

Загальні бойові втрати окупаційних військ від початку війни такі:

  • особового складу — близько 190 040 (+560) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 697 (+3)  од.;
  • бойових броньованих машин —  7 184 (+3) од.;
  • артилерійських систем — 2 908 (+3) од.;
  • РСЗВ — 543 (+0) од.;
  • засобів ППО — 294 (+0) од.;
  • літаків — 308 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 294 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня —  2 471 (+4);
  • крилатих ракет — 932 (+21);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 836 (+17) од.;
  • спеціальної техніки — 355 (+2). 
скріншот
Втрати російської армії станом на 29 квітня 2023 року. Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно на Запоріжжі самоліквідувалось  20 окупантів. Вони отруїлись через вживання невідомої речовини та померли. 

Окрім того, у Запорізькій області окупанти розрили скотомогильник та заразились сибірською виразкою. Це відбулось, коли росіяни рили окопи. В результаті інциденту ворожий підрозділ тепер сидить на карантині.

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