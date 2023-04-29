У Путіна кривавий ювілей: втрати окупантів перевищили відмітку 190 тисяч

Український військовослужбовець на лінії зіткнення. Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати окупантів вже перевищили відмітку 190 тисяч. Лише за останню добу, 28 квітня, військові Збройних сил України знищили 580 окупантів та кількадесят одиниць їхньої техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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За 28 квітня українські захисники знищили на фронтах війни 580 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили три бронемашини, три танки, три артилерійські системи та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня. І це далеко не весь перелік.

Загальні бойові втрати окупантів

Загальні бойові втрати окупаційних військ від початку війни такі:

особового складу — близько 190 040 (+560) осіб ліквідовано;

танків — 3 697 (+3) од.;

од.; бойових броньованих машин — 7 184 (+3) од.;

артилерійських систем — 2 908 (+3) од.;

РСЗВ — 543 (+0) од.;

засобів ППО — 294 (+0) од.;

літаків — 308 (+0) од.;

гелікоптерів — 294 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 471 (+4);

крилатих ракет — 932 (+21);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 836 (+17) од.;

спеціальної техніки — 355 (+2).

Втрати російської армії станом на 29 квітня 2023 року. Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно на Запоріжжі самоліквідувалось 20 окупантів. Вони отруїлись через вживання невідомої речовини та померли.

Окрім того, у Запорізькій області окупанти розрили скотомогильник та заразились сибірською виразкою. Це відбулось, коли росіяни рили окопи. В результаті інциденту ворожий підрозділ тепер сидить на карантині.