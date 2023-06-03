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В Генштабе рассказали, сколько ракет и беспилотников сбили ВСУ

3 июня 2023 06:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Генштабе рассказали, сколько ракет и беспилотников сбили ВСУ
Украинские защитники наносят удары по тккупантам. Фото: Генштаб ВСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За прошедший день авиация сил обороны нанесла 15 ударов по российским оккупантам и 2 удара — по вражеским ЗРК. Кроме того, ВСУ уничтожили 15 крылатых ракет и 17 беспилотников типа "Шахед-136".

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов, 2 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию и реактивную систему залпового огня противника", — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, что украинская армия продолжает беспощадно уничтожать российского врага и наносить точные удары по оккупантам. За прошедшие сутки ВСУ ударили 8 раз по районам сосредоточения личного состава противника.

Также мы сообщали, что 2 июня в США заявили, что помогут выстроить "армию будущего" для Украины. Речь о современном вооружении, экипировке, военно-воздушных силах.

Добавим, что за ходом главных событий фронта русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Так, онлайн-карты позволяют видеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

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